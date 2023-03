CFC überrascht beim Testspielsieg mit neuem Sturm-Riesen aus den USA

Als Mensah das Spielfeld betrat, wurden die Angriffsbemühungen der Tiffert-Elf schwungvoller. Ein Freistoß von Niclas Walther, der in der Liga zuletzt zweimal rotgesperrt fehlte, leitete in der 71. Minute das Führungstor ein.

Smith spielte an der Seite von Michel Ulrich die kompletten 90 Minuten durch. "Wir haben nicht so viele Spieler mit dieser stattlichen Größe in unserem Kader. Er hat es ganz gut gemacht", sagte Trainer Tiffert zum Debütanten.

In der Regionalliga geht es für die Chemnitzer, die zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen kassiert haben, am Sonntag weiter. Dann treffen sie in Leipzig-Leutzsch auf die BSG Chemie. Im Hinspiel musste sich der CFC 0:1 geschlagen geben.