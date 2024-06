Chemnitzer FC: So viel kostet ein Tagesticket in der neuen Saison

Chemnitz - Der Chemnitzer FC zieht die Tagesticket-Preise für die kommende Saison leicht an. Dafür können die Fans nun ohne Aufpreis mit Bus und Bahn zum Stadion fahren.

Die Eintrittskarten sind dann vier Stunden vor Anpfiff und bis sechs Stunden nach Spielende in Bus und Bahn gültig.

Für den höheren Preis sind in der kommenden Saison erstmals Bus- und Bahnfahrten im CVAG- und VMS-Verbundgebiet möglich . Fans können somit ohne Aufpreis zum Stadion anreisen.

Für die Saison 2024/25 müssen Fans für einen Steh- oder Sitzplatz im Schnitt zwei Euro mehr zahlen als in der Vorsaison.

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder hofft in der kommenden Saison auf noch mehr Zuschauer. © picture point/Sven Sonntag

Als Alternative zu den Tagestickets bietet der CFC Dauerkarten an - geeignet für Fans, die oft ins Stadion kommen. Eine Dauerkarte für Stehplätze kostet demnach 189 Euro. Diese ist dann auch auf Familienmitglieder und Freunde übertragbar.



"Obendrein sparen die Fans umgerechnet vier Spiele, wenn sie sich eine Dauerkarte statt einer Tageskarte für jedes Heimspiel kaufen", heißt es.

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder über das Dauerkarten-Angebot: "Wir erhoffen wir uns, dass wir den starken Zuschauerschnitt der vergangenen Saison erhöhen können, um unserem Team die bestmögliche Unterstützung bieten zu können."

In der Saison 2023/24 freuten sich die Himmelblauen in den 17 Heimspielen über einen Schnitt von 5130 Zuschauern. So ein großes Interesse gab es seit vielen Jahren nicht mehr - zuletzt zu Drittliga-Zeiten.

Das große Verkaufsziel des Chemnitzer FC für die kommende Saison: 1966 verkaufte Dauerkarten. Los geht der Online-Verkauf der Dauerkarten ab dem 1. Juli für die kommende Heimspiel-Saison 2024/25. Einen Tag später können Fans sich die Tickets im Fanshop holen.