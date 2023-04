Erfolglos-Eintracht am Pranger: SGE-Legende appelliert an Spieler-Ehre!

Frankfurt am Main - Seit acht Bundesliga-Partien ist Eintracht Frankfurt mittlerweile ohne Sieg. Mannschaft und Trainer können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber jetzt gilt es endlich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden - findet auch eine bekannte SGE-Größe!

SGE-Legende Charly Körbel (68) ist mit den aktuellen Leistungen seiner Eintracht nicht einverstanden und hofft auf schnelle Besserung. © Andreas Arnold/dpa

Die europäischen Plätze sind jetzt schon fünf Punkte (auf Bayer 04 Leverkusen) entfernt, obwohl man sich einst auf Champions-League-Kurs befand.

Es könnte also nach der starken Hinrunde aufgrund der sehr schwachen Rückserie von den Adlerträgern nicht einmal für die Conference League reichen, was für den Verein ein herber Rückschlag wäre. Teure Stars könnte man sich im Sommer dann wohl nur spärlich leisten, die zuletzt so positive Entwicklung in Klub und Umfeld würde deutlich gebremst werden.

Deshalb schlägt jetzt Bundesliga-Rekordspieler (602 Spiele) und Eintracht-Legende Charly Körbel (68) Alarm. Gegenüber der "Bild" appellierte er eindringlich an die Glasner-Schützlinge: "Die Spieler sind jetzt in der Pflicht, ganz klar. Es geht einzig und allein darum, eine Ordnung zu finden auf dem Platz, die Fehler abzustellen und vor allem – zu gewinnen. Fertig!"

Als beinharter Verteidiger stand Körbel unter anderem für Werte wie Leidenschaft, Entschlossenheit und Haltung. Werte, die die aktuelle Mannschaft teilweise zu häufig vermissen lässt, findet auch der Ur-Frankfurter: "Wir erleben eine komische Phase. Die Mannschaft spielt immer ganz ordentlich, macht dann wahnsinnige Fehler und wird bestraft. Aber es kann nicht sein, dass sich alle nur auf Torwart Trapp und Torjäger Kolo Muani verlassen."