Hochkarätigem Interesse zum Trotze? Zukunfts-Entscheidung von Markus Krösche wohl gefallen

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (44) wird dem Klub wohl weiter erhalten bleiben. © Anke Wälischmiller/dpa

Rund zwei Monate nach seiner Herz-OP nahm Eintracht Frankfurts Präsident Mathias Beck (54) am Donnerstag erstmalig wieder an einer offiziellen Medienrunde im Klubzentrum am Riederwald teil und sprach in einer wichtigen Personalie prompt Klartext.

Markus Krösche, der unter anderem bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München Interesse geweckt haben soll, wird den Frankfurtern auch über die laufende Saison erhalten bleiben, so zumindest Becks Versprechen.

"Er bleibt auf jeden Fall. Wir haben ein gutes Verhältnis, wir sprechen oft miteinander. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Er hat das Thema sofort abgeräumt. Und gesagt: 'Ich bleibe.' Das ist auch so", macht Beck jetzt klar.

Sportvorstand Krösche ist seit 2021 im Amt und baute Stück für Stück einen erfolgreichen Kader zusammen. Mittlerweile klopfen die Adlerträger deshalb an die Top 4 der Bundesliga an und können - sollte der aktuelle dritte Platz in der Liga gehalten werden - dieses Ziel am Ende der Spielzeit endgültig und nachhaltig erreichen.