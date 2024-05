Spannende Ekitiké-Klauseln enthüllt: So kann der SGE-Star richtig abkassieren!

Frankfurt am Main - Ende April wurde bekannt , dass Eintracht Frankfurt bei Hugo Ekitiké (21) die Kaufoption im Bereich von 16,5 Millionen Euro gezogen hat und den französischen Stürmerstar fest verpflichten will. Nun wurden erstmals einige spannende Vertragsdetails öffentlich.

Eintracht Frankfurt hat bei Hugo Ekitiké (21) mittlerweile die Kaufoption aktiviert. Somit wird der Stürmerstar ab dem kommenden Sommer fest bei der SGE unter Vertrag stehen. © Arne Dedert/dpa

So langsam kommt Eintracht Frankfurts neuer Königstransfer Hugo Ekitiké (21) immer mehr ins Rollen. Drei Tore in den vergangenen drei Bundesligapartien stehen für ihn zu Buche und man merkt ihm vor allem seine verbesserte Fitness an.



Sein Formhoch könnte dem 1,89-Meter-Mann möglicherweise zukünftig ordentlich Extra-Kohle in die eigene Kasse spülen, denn für seine Nominierung für die französische Nationalmannschaft würde der 21-Jährige satte 300.000 Euro zusätzlich kassieren. Dies berichtet aktuell die "Bild".

Bonuszahlung bekommt Ekitiké bei der Eintracht außerdem für regelmäßige Einsätze, Treffer sowie für die die Champions-League-Qualifikation seines Klubs.

So könnte der Rechtsfuß insgesamt auf ein Jahressalär von rund fünf Millionen Euro kommen, was für Frankfurter Verhältnisse eine Mega-Investition darstellt und ihn gleichzeitig wohl zum bestbezahlten Kicker der SGE machen würde. Lediglich Keeper Kevin Trapp (33) und WM-Held Mario Götze (31) spielen diesbezüglich in einer ähnlichen Liga.