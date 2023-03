Viele Eintracht-Anhänger trotz Verbots in Neapel: Fan-Busse mit Raketen beschossen

Die Anspannung in der Stadt vor der Partie am heutigen Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) ist enorm.

Bereits am Abend vor der Partie kam es zu einem ersten Zwischenfall: Unbekannte feuerten Leuchtraketen auf Busse, in denen die Fans durch die Stadt zu ihrem Hotel gefahren wurden.

Die Präfektur von Neapel hatte Fans aus Frankfurt verboten, ins Stadion zu kommen und deren Tickets annulliert.

Die Eintracht reagierte darauf empört und verzichtete komplett auf ihr Kontingent an Auswärtskarten. Zudem rief sie ihre Anhänger auf, nicht nach Neapel zu reisen.

Trotz des Appells kamen bereits am Dienstag Hunderte Frankfurter in der Stadt am Vesuv an. Die meisten reisten per Bahn an.