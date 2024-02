Wieder namhafte Abgänge im Sommer? Eintracht-Sportchef Krösche mit klarer Ansage!

Frankfurt am Main - Nach den großen personellen Umbrüchen in den vergangenen Jahren will Eintracht Frankfurt nun den aktuellen Kader so gut es geht langfristig zusammenhalten.

Für die kommenden Saisons will Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche (43) den Kader der Hessen weitgehend zusammenhalten. © Sebastian Gollnow/dpa

"Für uns ist jetzt wichtig, eine gewisse Kontinuität zu bekommen und nicht so viele Abgänge zu haben wie in diesem Sommer", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche (43) am heutigen Dienstag.

Weiter: "Jetzt geht es darum, dass wir die nächsten Jahre mit dem Großteil des Kaders bestreiten können, um sportlich unsere Ziele zu erreichen."



Nachdem im vergangenen Sommer mit den Offensivspielern Randal Kolo Muani (25), Jesper Lindström (23) und Daichi Kamada (27) drei wichtige Stammspieler verkauft wurden oder ablösefrei wechseln konnten, hat der Tabellensechste aus Frankfurt im Winter auf den Fußball-Transfermarkt versucht, die entsprechenden Lücken zu schließen.

So holte der Verein unter anderem Sascha Kalajdzic (26), Hugo Ekitiké (21), Jean-Mattéo Bahoya (18) und Donny van de Beek (26).

"Wir haben jetzt die Fähigkeiten bekommen, die in den letzten Jahren gefehlt haben: Geschwindigkeit und Variabilität in der Offensive sowie Stabilität in der Defensive", erklärte Krösche.