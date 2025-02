Wohl keine Chance mehr: Diese vier Eintracht-Stars stehen vor dem Aus!

Frankfurt am Main - Für Eintracht Frankfurt läuft es in dieser Bundesliga-Saison herausragend gut, doch auch bei der SGE gibt es einige Sorgenkinder, die im Sommer möglicherweise den Klub verlassen müssen.

Ganz oben auf der Abgabenliste steht dabei Éric Junior Dina Ebimbe (24), der beinahe schon in diesem Winter zur AS Monaco gewechselt wäre.

Igor Matanovic (21, r.) und der bereits erwähnte Chaïbi zeigten in ihrer Zeit bei der SGE bislang zu wenig, um als langfristige Leistungsträger zu gelten.

Bei Farès Chaïbi (22) gilt Ähnliches hinsichtlich der schwankenden Leistungen. Nach einer starken Anfangsphase im Trikot der Adlerträger, in der er mit seiner feinen Technik überzeugte, ebbten seine Vorstellungen vor allem in Sachen Einsatz deutlich ab.

Seine Form sucht er nun schon seit geraumer Zeit, trotz zahlreicher Versuche Toppmöllers, den algerischen Nationalspieler wieder in die Spur zu bekommen. Bei einer passenden Offerte würde man ihn wohl ebenfalls im Sommer ziehen lassen.

Der vierte und letzte spekulierte Streichkandidat ist Mittelstürmer Igor Matanovic (21). Der Kroate, der nach seiner KSC-Leihe anfangs zu einigen Kurzeinsätzen kam, spielt aktuell keine Rolle mehr im SGE-Angriff. Zu groß ist die Konkurrenz und Qualität auf seiner Position. Zudem schlägt er sich mit einer langwierigen Fußverletzung herum.

Im Kader der Eintracht könnte in naher Zukunft also viel Bewegung reinkommen. Bei lukrativen Abgängen wäre dies die Chance, sich auch in viel besagter Breite wie ein absolutes Spitzenteam aufzustellen und so den nächsten Schritt zu gehen.