Trotz anderer Angebote: Energie kann Torjäger halten!

Cottbus - Gute Nachricht für Energie Cottbus : Der Zweitliga-Aufsteiger steht vor der Verlängerung mit Toptorjäger Erik Engelhardt (28)!

Auch dank der Coolness von Erik Engelhardt (28) schaffte Energie den Aufstieg, jetzt bekommt der Torjäger einen neuen Vertrag. © IMAGO / Fotostand

Dies erfuhr TAG24 aus dem Vereinsumfeld. Demnach seien sich alle Parteien mündlich einig, nur noch die Unterschrift fehle unter dem Vertrag.

Der Mittelstürmer verlängert langfristig, sein bisheriges Arbeitspapier wäre im Juni 2027 ausgelaufen.

Cottbus handelt weitsichtig und vermied frühzeitig das Szenario, seinen Topstürmer (22 Liga-Tore in der Aufstiegssaison) kommenden Sommer ablösefrei zu verlieren.

Engelhardt war im Januar 2025 gegen eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich vom VfL Osnabrück in die Lausitz zurückkehrt, etablierte sich nach einem halben Jahr Anlaufzeit als Stürmer Nummer eins.