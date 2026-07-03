Viel Arbeit für Wollitz: Energies Motor stottert gegen Altglienicke gewaltig

Cottbus - Viel Arbeit für Pele Wollitz Wochen und Energie Cottbus fünf Wochen vor dem Start in die 2. Liga! Im ersten richtigen Test gegen Regionalliga -Klub VSG Altglienicke geht der FCE nur Halbgas und bekommt mit dem 1:1 (0:0) die Quittung.

Pele Wollitz dürfte mit der Leistung seiner Mannschaft alles andere als zufrieden gewesen sein. © IMAGO / Steffen Beyer

Energie war ohne den am Donnerstag verpflichteten Lucas Copado und die weiterhin fehlenden Axel Borgmann und Tolcay Cigerci angetreten, das Trio war beim Spiel des Cottbuser Ortsvereins SG Willmersdorf in zivil vor Ort.

Dagegen durfte sich im Tor Probekeeper Julian Pollersbeck erstmals und direkt über 90 Minuten beweisen.

Und der Ex-HSV-Keeper bekam mehr zu tun als ihm lieb gewesen sein dürfte. Altglienicke erwies sich als harter Widersacher und kam immer wieder zu Abschlüssen, Pollersbeck zeigte sich stets wachsam und meist souverän auf dem Posten.

Außerdem präsentierte er sein bekanntes Torwartspiel, gab 25 Meter vor dem eigenen Tor selbstbewusst den ersten Aufbauspieler. Auch bei hohen Bällen zeigte der langjährige Zweitliga-Keeper eine bemerkenswerte Sicherheit.

Nach 76 Minuten war aber selbst er machtlos, als Altglienicke einen Angriff über Energies rechte Seite einen Angriff durchspielte und Torjäger Jonas Nietfeld zur Stelle war.

Gemurmel machte sich am Spielfeldrand breit, Cottbus reagierte auf dem Platz wütend - Guttau traf den Pfosten (80.). Yusuf Wardak zielte kurz darauf aus der Distanz etwas genauer und markierte den Ausgleich (82.) und Endstand.