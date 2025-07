"Wir werden jetzt Entscheidungen treffen": Ein Testspieler hat bei Energie Cottbus gute Karten

Cottbus - "Wir werden jetzt Entscheidungen treffen", kündigte Cottbus -Coach Pele Wollitz (59) nach dem 3:2-Testspiel-Sieg gegen den Greifswalder FC im Vereins-TV an. TAG24 sagt, wie die Tendenzen der drei Probespieler aussehen.

Justin Butler (24, Linksaußen, zuletzt SV Sandhausen): "Ein sehr interessanter Spieler. Ich glaube, dass er größeres Potenzial hat, als das, was er gezeigt hat [...] du wirst immer in diese Schubladen gesteckt. Diesen Menschen da rauszuholen, wird spannend sein."

Leon Guwara (29, Linksverteidiger vom FC Ingolstadt): "Zu Leon habe ich heute gesagt in der ersten Halbzeit: 'Auch wenn du müde bist, kann man sich anders verhalten.' In der zweiten Halbzeit hat er sich wesentlich besser präsentiert."

Dennis Duah (21, l.) und Justin Butler (24) dürfen sich beide Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen. © IMAGO / Matthias Koch

Dennis Duah (21, Innenverteidiger von Dynamo Dresden): "Bei Dennis Duah sehe ich das so, dass wir das weiter verfolgen sollten [...] das abschließend zu beurteilen, traue ich mir im Moment nicht zu."

Während der kantige Manndecker im direkten Duell zu überzeugen weiß, bestehen offene Fragen bezüglich seines Spielaufbaus, den Wollitz noch nicht umfassend bewerten wollte.

Tendenz: Energie wird Duah, der noch nicht so lange wie Butler und Guwara in Cottbus ist, mindestens noch einmal am Samstag gegen Regionalliga-Klub Hertha Zehlendorf testen.

Auch zur generellen Suche nach Neuzugängen bezog der Energie-Entscheider Stellung: "Ich kann nur sagen, dass wir unfassbar viele Gespräche führen, dass es am Ende aber immer am Geld gescheitert ist."