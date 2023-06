100-Millionen-Neuzugang? FC Bayern mit großen Transferplänen

Bayern-Präsident Herbert Hainer (68) ist spendabel, was Einkäufe auf dem Transfermarkt angeht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele. Daher lautet die Antwort: Ja, wir könnten - aber wir würden das in unserer Runde intensiv diskutieren", antwortete Hainer in einem Interview der "Sport Bild" am Mittwoch auf eine entsprechende Frage.

Spieler aus der finanziell starken englischen Liga seien für den deutschen Rekordmeister zudem nicht außer Reichweite, sagte er. "Die Kandidaten müssen am Ende auch zum FC Bayern passen. Aber wenn wir jemanden wirklich wollen, kann der FC Bayern auch einen Spieler aus der Premier League bekommen. Wir sind eine sehr gute, hoch angesehene Adresse."

Dem FC Bayern wurde zuletzt ein großes Interesse an Declan Rice (24) von West Ham United nachgesagt. Den defensiven Mittelfeldspieler sollen auch der FC Arsenal und der FC Chelsea verpflichten wollen, eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro scheint realistisch. Auch Harry Kane (29) taucht im Umfeld der Bayern immer wieder als mögliche Lösung für die Vakanz im Sturmzentrum auf.