2:0-Führung reicht SC Freiburg nicht! Karl lässt FC Bayern in der Nachspielzeit jubeln

Freiburg - Der SC Freiburg hat erneut eine 2:0-Führung gegen den FC Bayern verspielt! Diesmal lagen die Breisgauer bis zur 81. Minute mit zwei Treffern vorne. Doch zwei späte Distanzschüsse von Tom Bischof und ein Treffer von Lennart Karl in der 9. Minute der Nachspielzeit sorgten für den 3:2-Last-Minute-Sieg der Münchner.

Serge Gnabry (M.) ersetzte den verletzten Harry Kane im Bayern-Sturm. © Tom Weller/dpa

Die Gastgeber waren von Beginn an giftig. Die Bayern hingegen taten sich äußerst schwer, klare Chancen zu kreieren.

Stattdessen hatten die Breisgauer die Führung auf dem Fuß. Treu vergab die größte Möglichkeit im ersten Durchgang nach einem starken Umschaltspiel der Freiburger (15. Minute).

Der Rekordmeister kam nur selten gefährlich vors Tor. Abschlüsse von Bischof (6.) und Kimmich (20.) blieben harmlos.

Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position von Gnabry, der den am Sprunggelenk verletzten Harry Kane im Bayern-Sturm ersetzte, wurde von der SC-Mauer geblockt (30.).

Auf ihren Schlussmann konnten sich die Münchner aber verlassen: Der nach seinem Faserriss in der Wade zurückgekehrte Manuel Neuer rettete gegen Lienhart mit einem überragenden Reflex (34.).

Den Gästen fehlte es im ersten Durchgang an Tempo und Durchschlagskraft, während der Sport-Club mit Bissigkeit überzeugen konnte.