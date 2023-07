Bayern-Abschied von Mané naht: "Erste Gespräche" mit Al-Nassr

Tokio - In die Personalie Sadio Mané (31) kommt beim FC Bayern München Bewegung. Der Stürmerstar aus dem Senegal ist zwar auf der Asienreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters noch dabei und durfte am Mittwoch auch beim 1:2 im Testspiel gegen Manchester City noch einmal ran.

Sadio Mané (31) könnte sich mit dem FC Bayern München aktuell in Asien auf seiner Abschiedstour befinden. © Paul ELLIS/AFP

Der Marketingtrip mit drei Testspielen in Tokio und Singapur könnte aber nach einer enttäuschenden Premieren-Saison von Mané in München dessen Abschiedstour im Bayern-Trikot sein. Manés Zukunft könnte in Saudi-Arabien liegen.

Vertreter des Klubs Al-Nassr, für den auch Cristiano Ronaldo (38) spielt, und Manés Berater-Agentur wollen sich demnach zusammensetzen, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels abzuklären.

"Der FC Bayern ist informiert darüber", bestätigte Präsident Herbert Hainer (69) am Mittwoch am Rande eines Besuchs einer von ihm angeführten Vereins-Delegation bei der Gouverneurin von Tokio.

"Aber es sind erste Gespräche, da muss man abwarten", ergänzte er zurückhaltend. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen sich Vertreter von Al-Nassr und das Mané-Management am Mittwoch beraten.

"Die Saison, die er gespielt hat, war sicherlich nicht zufriedenstellend, weder für ihn noch für uns", hatte Hainer bereits am Dienstagabend (Ortszeit) in Tokio zum Verkaufskandidaten Mané geäußert.