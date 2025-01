Doppelpacker Goretzka! Horror-Serie der Wölfe gegen FC Bayern hat neues Kapitel

München - Der VfL Wolfsburg hätte in München Geschichte schreiben können. Letztlich fügten die Wölfe durch die 2:3-Niederlage zum R ückrundenstart der desaströsen Auswärtsbilanz gegen den FC Bayern jedoch nur ein Kapitel hinzu.

Leon Goretzka brachte den FC Bayern beim Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg in der ersten Halbzeit in Führung. © Tom Weller/dpa

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1997 hatten die Gäste aus Niedersachsen 27 Versuche unternommen, einen Dreier in der bayerischen Landeshauptstadt einzufahren. Die Bilanz vor dem Kräftemessen am 18. Spieltag: 25 Pleiten (!), zwei Unentschieden und eine Tordifferenz von 16:77.

Einen maßgeblichen Anteil daran, dass auch der 28. Anlauf der Wölfe misslang, hatte ausgerechnet der praktisch aussortierte Leon Goretzka, der zum 1:0 (20. Minute) und 3:1 (63.) für den FC Bayern netzte.

Michael Olise (39.) konnte sich ebenfalls in die Liste der Torschützen eintragen, profitierte aber massiv von einem Patzer von VfL-Torhüter Kamil Grabara.

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Mohammed Amoura zum 1:1 (24.), der völlig aus dem Nichts gefallen war, und dessen zweiter Streich zum 2:3 kurz vor Schluss (88.) konnten an der Niederlage nichts mehr ändern.