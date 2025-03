FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Wichtige Infos der MVG zur An- und Abreise

München - Deutscher Kracher in der Königsklasse! Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Bundesliga-Rivale Bayer Leverkusen . Mit dem TAG24-Liveticker bleibt Ihr am Ball.

Die MVG erwartet nach dem Spiel Engpässe am U-Bahnhof, wenn Tausende Fans Richtung U-Bahn drängen. "Der Bahnhof wird – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist."

Bayern-Trainer Vincent Kompany betonte in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass seine Mannschaft im Hinspiel trotz des Heimrechts nicht "alles oder nichts" spielen würde. "Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass es zwei Spiele gibt."

Der Belgier traf in seiner Zeit in München bislang dreimal auf Leverkusen. Zuletzt waren die Bayern beim 0:0 in Leverkusen mit nur zwei Schüssen auf das gegnerische Tor offensiv historisch schlecht gewesen. Kompany erwartet in der Ausrichtung beider Teams "keinen großen Unterschied" zu den vergangenen Partien.

"Man weiß es aber nie", er jedenfalls wolle "nicht zu viel preisgeben".