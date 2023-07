Harry Kane bald ein Bayern-Star? Geheimtreffen der Bosse in London!

Jan-Christian Dreesen (55, Vorstandsvorsitzender) sowie Marco Neppe (37, Technischer Direktor) aufseiten des FC Bayern haben demnach mit Spurs-Boss Daniel Levy (61) über die Möglichkeit eines Wechsels von Kane aus der britischen Hauptstadt an die Isar noch in diesem Sommer verhandelt.

Wie die " Bild "-Zeitung erfahren haben will, sollen sich im Laufe des gestrigen Donnerstags in London die Verantwortlichen von München und von Tottenham Hotspur zusammengesetzt haben.

Harry Kane (29, Tottenham Hotspur) soll sich einen Transfer nach München in diesem Sommer durchaus vorstellen können. © Pan Yulong/XinHua/dpa

Während die zähen Verhandlungen im Hintergrund andauern, hat Kane, der sämtliche Sturm-Sorgen des FC Bayern auf einen Schlag lösen könnte, das Training mit seinen Teamkollegen aufgenommen.

Auch mit einer Teilnahme an der fast zweiwöchigen Pazifik-Tour des Klubs, die am Abend des heutigen Freitags beginnt, wird gerechnet. Bei dieser stehen Testspiele in Australien, Thailand und Singapur an.

Der Rekordmeister startet am morgigen Samstag (15. Juli) mit einem Trainingslager am Tegernsee in die Saison, das bis zum 20. Juli läuft. Dann geht es im Zuge der "Audi Summer Tour 2023" vom 24. Juli bis zum 3. August nach Asien, wo unter anderem gegen Kawasaki Frontale, Manchester City und den FC Liverpool von Jürgen Klopp (56) getestet wird.

Das alles - Stand jetzt - noch ohne Kane. Was die Arbeit von Trainer Thomas Tuchel (49), dessen Start an der Säbener Straße besser hätte verlaufen können, sicher alles andere als erleichtern dürfte.



Ernst wird es für den Coach nach der Rückkehr nach Deutschland bereits am 12. August, wenn der Supercup gegen RB Leipzig ausgetragen wird. Nur Tage danach steht zudem das Eröffnungsspiel der Bundesliga bei Werder Bremen auf dem Programm.

Zeit für eine Verpflichtung Kanes haben die Münchner noch bis zum 1. September, dann schließt das Transferfenster. Ausreizen dürften beide Seiten diesen Rahmen aber wohl kaum. Denn: Die Spurs bräuchten einen Ersatz für ihren Star und der FC Bayern müsste sich eher früher als später anderweitig nach einer hochwertigen Alternative umsehen.