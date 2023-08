Bayern-Bosse in England: Heiße Phase bei Kane-Verhandlungen!

München - Die heiße Phase im spannenden Transferpoker um den englischen Nationalspieler Harry Kane (30) läuft. Berichten zufolge will der FC Bayern München ein neues Angebot für den Stürmer der Tottenham Hotspur abgeben.

Harry Kane (30, Tottenham Hotspur) soll die Offensive des FC Bayern verstärken. Der Rekordmeister arbeitet an einem Transfer. © Then Chih Wey/XinHua/dpa

Die mit harten Bandagen geführten Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister und dem Verein von der Insel gehen demnach in die nächste Runde.

Wie mehrere Medien berichten, sollen am Montag der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) und der Technische Direktor Marco Neppe (37) nach England geflogen sein, um die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns weiter voranzutreiben. Am Abend kehrte die Delegation zurück. Eine Einigung gab es allerdings nicht, wie unter anderem das Portal "The Athletic" schrieb.

Meldungen zufolge war das Treffen zwischen Teilen der Münchner Transfer-Taskforce und Spurs-Boss Daniel Levy (39) eigentlich schon für vergangenen Freitag geplant gewesen. Dazu kam es aber nicht. Die Verhandlungen mit dem Premier-League-Klub liefen jedoch über andere Kanäle weiter, hieß es.

Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei den Münchnern.