Pokal-Sensation! Freiburg wirft FC Bayern raus und beendet Tuchels Traum vom Triple

München - Der SC Freiburg hat die Allianz Arena erobert! Die Breisgauer haben im Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern einen 2:1 (1:1)-Sieg eingefahren, stehen im Halbfinale. Es war der erste Erfolg in München - und was für einer!

Jubel ohne Grenzen: Lucas Höler (M.) erzielte für den SC Freiburg gegen den FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals den 2:1-Siegtreffer. © Christof STACHE/AFP

Als sich am Dienstagabend zu später Stunde wohl alle schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, blockte Jamal Musiala einen Schuss von Nicolas Höfler im Strafraum mit der Hand. Schiedsrichter Harm Osmers zögerte nicht und zeigte auf den Punkt. Nervenaufreibende Augenblicke später gab es für Lucas Höler und Co. dann kein Halten mehr.

Der Stürmer hatte sich das Leder geschnappt, die Nerven behalten und dieses in der Nachspielzeit halblinks unter die Querlatte zum späten 2:1-Sieg für die Gäste in die Münchner Maschen bugsiert.

Es war der Höhepunkt einer überaus dramatischen Schlussphase und ein ganz besonderer Erfolg für die Gäste. Nach zuvor 23 Duellen zwischen beiden Teams in der Bundesliga war es der erste Sieg der Breisgauer nach insgesamt 20 Niederlagen und drei Remis in der bayerischen Landeshauptstadt - und das ausgerechnet im Pokal. Was für ein Märchen!

Dabei hatte es nach dem Premierenerfolg der Freiburger lange Zeit wahrlich nicht ausgesehen.

Denn die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hatte vor 75.000 Fans das Kommando über Ball und Spiel übernommen, sich gegen den auf Kompaktheit bedachten Außenseiter in der ersten Viertelstunde so mehr als 70 Prozent Ballbesitz gesichert.

Wirklich gefährlich wurde es zunächst aber nicht. Freiburg machte den Roten, bei denen Joao Cancelo für Alphonso Davies in der Startelf stand, das Leben schwer. Ein erster Abschluss von Leroy Sané zischte links am Kasten vorbei (12. Minute). Wenig später machte es Dayot Upamecano dann besser - bezeichnenderweise nach einer Standardsituation!