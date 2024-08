Coman soll weg! Aber findet der FC Bayern überhaupt einen Abnehmer?

München - Die Spatzen pfeifen es schon längere Zeit von den Dächern - und es wird immer lauter: Kingsley Coman (28) soll den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen. Verein und Spieler sind sich offenbar einig. Doch wer will zugreifen?

Kingsley Coman (28) hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, erfüllen wird er diesen allerdings wohl eher nicht. © Arne Dedert/dpa

Der pfeilschnelle Flügelspieler, der seit 2015 für den Rekordmeister die Schuhe schnürt und noch bis 2027 gebunden ist, gilt in der Offensive inzwischen als verzichtbar und scheint prädestiniert dafür, so dringend benötigtes Geld in die Kassen zu spülen.

Einem Bericht der französischen Sporttageszeitung "L'Équipe" zufolge sollen die Verantwortlichen dem Spieler sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, dass er den Klub verlassen darf. Coman selbst soll einer neuen Herausforderung ebenfalls recht offen gegenüberstehen, beide Seiten sich also einig sein.

Nach "BILD"-Informationen gilt der französische Nationalspieler vor allem wegen seines Gehalts als Verkaufskandidat. Mit rund 20 Millionen Euro kostet Coman die Münchner jede Spielzeit sehr viel Geld, hinzu kommt zudem seine Verletzungsanfälligkeit.

Trotz der Einigkeit gibt es aber ein nicht zu unterschätzendes Problem: Das Transferfenster schließt am Freitagabend.