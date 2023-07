FC Bayern nach Niederlage gegen Manchester City: Das sind Tuchels Erkenntnisse

Tokio (Japan)/München - Der erste ernsthafte Test des FC Bayern in der Saisonvorbereitung war in einigen Punkten durchaus aufschlussreich. Das Ergebnis beim 1:2 gegen Manchester City vor mehr als 65.000 Zuschauern im Nationalstadion von Tokio war dabei für den Trainer Thomas Tuchel (49) "zu verkraften".

Trainer Thomas Tuchel (49) vom FC Bayern "verkraftet" die Niederlage und fokussiert sich lieber auf Erkenntnisse zum Mannschaftsaufbau. © Shuji Kajiyama/AP/dpa

Angesichts der Umstände durch die erst tags zuvor erfolgte Ankunft in Asien, den Nachwirkungen des Jetlags und der extremen klimatischen Bedingungen erklärte Tuchel: "Wir müssen in gewissen Dingen noch zulegen. Das ist aber nicht überraschend nach zehn Tagen". Es gab am Mittwochabend (Ortszeit) allerdings dennoch bereits einige Erkenntnisse.

Angriff: Der Transferausschuss um die langjährigen Bosse Uli Hoeneß (71) und Karl-Heinz Rummenigge (67) dürfte sich bestätigt fühlen, auch finanziell alles zu geben im Kampf um Stürmer Harry Kane (29).

Der Auftritt gegen Man City offenbarte erneut die Leerstelle vorne drin. "Ich habe keine neuen Erkenntnisse erwartet in dem Spiel", bemerkte Tuchel. Serge Gnabry (28) ist kein klassischer Neuner, Sturmjuwel Mathys Tel eine Perspektiv-Lösung. Der 18-jährige Franzose traf zum 1:1. An der Abschlussstärke muss gearbeitet werden.

"Wir müssen jetzt anfangen, die Tore zu machen", mahnte Jamal Musiala (20). Angesprochen auf Kane sagte der Spielmacher: "Er ist ein Superspieler. Ich glaube, er würde vielen Teams helfen."

Der Millionen-Poker um Englands Kapitän und Torjäger von Tottenham Hotspur läuft.