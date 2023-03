Hoeneß lockt Schweinsteiger: Türen beim FC Bayern gehen weit auf

Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger (38) ist aktuell als Fußball-Experte für die ARD im Einsatz. © INA FASSBENDER / AFP

"Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen", sagte der Ehrenpräsident als Talkgast der "Abendzeitung" am Montagabend in München.

Der 38 Jahre alte Ex-Nationalspieler Schweinsteiger ist aktuell als Fußball-Experte für die ARD tätig.



Hoeneß gefällt, wie sich Schweinsteiger nach seiner Bayern-Zeit und im Anschluss an seine Karriere als Profi weiterentwickelt habe.

"Bastian hat eine unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit gemacht. Früher war er ein Lausbub, ein guter Kicker, aber mit vielen Flausen. Jetzt ist er ein gestandenes Mannsbild, ein Weltmann. Er war in Amerika, er war in Manchester", sagte der 71-Jährige. Schweinsteiger sei inzwischen auch in seinem Job als ARD-Experte gereift.

"Am Anfang war er ziemlich unsicher und hat wenig Angriffsflächen geboten. Aber heute gefällt er mir, wenn er dem Hansi Flick (58, Bundestrainer) sagt, wenn die deutsche Nationalmannschaft einen Scheißdreck gespielt hat", lobte Hoeneß.