Kimmich zu Barça-Gerüchten: "Noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern"

Hat noch Großes in München vor: Nationalspieler Joshua Kimmich (28) scheint vorerst nicht vom FC Bayern weg zu wollen. © Christian Charisius/dpa

"Es war schwierig, das nicht mitzubekommen. Generell ist es nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern und wir haben dort Großes vor", sagte Kimmich am Montagabend in Bremen in der Mixed-Zone nach dem 3:3 der Nationalmannschaft gegen die Ukraine.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets (34), der den spanischen Meister verlassen wird, soll Barça angeblich auch Kimmich im Blick haben.

Der 28-Jährige sei ein "Spitzenspieler" auf seiner Position und verstehe das Spiel, hatte Barça-Trainer Xavi der Sportzeitung "Mundo Deportivo" gesagt. Auf die Frage, ob der Bayern-Profi die Nachfolge von Busquets antreten könne, hatte der 43-Jährige geantwortet: "Nun, Kimmich hat einen Vertrag, wenn sich eine Tür öffnen würde, müsste es Verhandlungen mit Bayern München geben."

Kimmich steht beim Deutschen Meister noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag.

"Mundo Deportivo" hatte auch geschrieben, dass Kimmich ernsthaft ein neues Abenteuer außerhalb der Bundesliga in Erwägung ziehen würde.