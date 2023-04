Liveticker zum CL-Spiel zwischen FC Bayern und City: Diese Elf schickt Tuchel ins Rennen

Showdown, Teil 1! Der FC Bayern will im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League bei Manchester City den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen.

Von Jan Höfling

Manchester - Showdown, Teil eins! Der FC Bayern will im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen. Doch was ist im Etihad Stadium für den Rekordmeister drin?

Was ist beim ersten CL-Kräftemessen mit Manchester City für Thomas Tuchel und seine Spieler vom FC Bayern München drin? © Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa Es wird ernst! Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss am heutigen Dienstagabend zunächst auswärts ran, ehe am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena die endgültige Entscheidung ansteht. Während die Münchner unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann in der heimischen Bundesliga oftmals teils große Probleme hatten, lief es bislang in der Königsklasse perfekt. Acht Siege aus acht Spielen stehen zu Buche, im Achtelfinale konnte mit Lionel Messi und seinen Teamkollegen von Paris Saint-Germain sogar ein Favorit ausgeschaltet werden. Wenn die Bayern auch im Viertelfinale gegen das von Pep Guardiola trainierte Star-Ensemble am Ende die Nase vorne haben wollen, dann müssen Thomas Müller und seine Mitspieler nicht nur an die gezeigten Leistungen anknüpfen, sondern auch irgendwie Sturm-Granate Erling Haaland stoppen. FC Bayern München FC Bayern gegen Manchester City: Ex-Klub für Sané das schwierigste Champions-League-Los Gegen RB Leipzig erzielte der Norweger in der letzten Runde beim beeindruckenden 7:0-Erfolg im Rückspiel fünf Buden, auf der Insel schießt er in seiner Premierensaison in der Premier League sowieso alles kurz und klein. Die Münchner sind gewarnt, doch was können Matthijs de Ligt und Co. auf fremdem Geläuf ausrichten? Die Antwort gibt es im Liveticker.

20.49 Uhr: Thomas Tuchel spricht über Aufstellung des FC Bayern und Bankplatz für Thomas Müller

Ein Blick auf die Aufstellung des Rekordmeister hat bereits verraten: Tuchel setzt in Manchester primär auf Geschwindigkeit. "Ja, so ist es. Wir wollen Läufer, schnelle Dribbler", erklärte der Coach wenig überraschend kurz vor dem Anpfiff. Zum Bankplatz von Müller erklärte er: "Ich liebe Thomas, aber wir erwarten kein typisches Thomas-Müller-Spiel." In der Zone, in welcher der Ur-Bayer seine größten Stärken habe, rechnet sich Tuchel nicht allzu viel Ballbesitz und Zeit aus.

20.41 Uhr: Mehrheit der Fans glaubt an den FC Bayern - allerdings nur knapp!

Das besagt zumindest das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes mittels der Voting-App FanQ. Demnach rechnen 45,9 Prozent mit dem Einzug des Rekordmeisters ins CL-Halbfinale, immerhin 19,5 Prozent glauben sogar daran, dass sich die Tuchel-Elf den Henkelpott schnappen kann. 41,2 Prozent der Fans erwarten ein Scheitern.

Ob die Fans des FC Bayern München in der Champions League weiter Grund zur Freude haben? © Sven Hoppe/dpa

20.30 Uhr: Thomas Tuchel vertraut auf seine Spieler

Schwer, schwerer, Manchester City! "Die Vorfreude ist riesengroß, die Aufgabe ist auch riesengroß", zeigte sich Tuchel vor dem Kräftemessen zurückhaltend. Der Gegner sei "das höchste Niveau", das der europäische Fußball derzeit zu bieten habe. "Das ist der Maßstab, an dem wir uns messen." Um nicht unterzugehen, muss entsprechend alles in die Waagschale geworfen werden. Das weiß auch Tuchel - und bestätigte seiner Truppe den nötigen Willen: "Die Mannschaft will auf jeden Fall bestehen."

20.21 Uhr: Direktvergleich zwischen Thomas Tuchel und Pep Guardiola

Bislang gab es bereits zehn Duelle zwischen den beiden Coaches. Sechs davon konnte Guardiola für sich entscheiden, Tuchel deren drei. Darüber hinaus gab es noch ein Remis. Es gibt jedoch ein (sehr) spannendes Aber, das Bayern-Fans freuen dürfte. Das letzte ganz große Duell konnte Tuchel für sich entscheiden, behielt im Finale der Königsklasse im Jahr 2021 die Oberhand. Mit Chelsea hatte der Coach der Münchner seinen Widersacher mit 1:0 in die Schranken verweisen können.

20.12 Uhr: Englisches Wetter in Manchester

Was wäre ein Trip auf die Insel ohne Regen? In Manchester regnet es derzeit - und zwar ordentlich. Bleibt das Wetter in den nächsten 45 Minuten unverändert, könnte es wohl deutlich bessere Bedingungen für ein Spiel dieser Qualität geben. Andererseits: Vielleicht spielt das englische Wetter ja sogar dem Rekordmeister in die Karten. Wir werden es sehen.

Serge Gnabry vom FC Bayern München scheint vom Wetter auf der Insel wenig angetan zu sein. © Tom Weller/dpa

20.03 Uhr: Startelf von Manchester City gegen den FC Bayern

Natürlich steht auch die Startelf der Citizens fest, Überraschungen halten sich mit Blick auf den Kader aber in Grenzen. Denn Pep Guardiola schickt im Hinspiel des Viertelfinales Ederson, John Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Aké, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Erling Haaland und Jack Grealish ins Rennen.

19.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Sadio Mané beim FC Bayern nur auf der Bank

Im Vergleich zum Wochenende und dem Kräftemessen mit dem SC Freiburg in der Bundesliga darf Kingsley Coman von Beginn an mitwirken. Bedeutet: Sadio Mané sitzt auf der Bank. Wenig überraschend kehrt Dayot Upamecano in die Anfangself zurück. Thomas Müller schaut ebenfalls nur zu, Leon Goretzka beginnt. Auch dürfen Yann Sommer, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sané und Jamal Musiala zeigen, was sie können.

19.46 Uhr: Kann der FC Bayern den Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting kompensieren?

Eine entscheidende Frage dürfte sein, wie schwer der Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting ins Gewicht fallen wird. Der Stürmer muss mit Kniegelenksproblemen passen, hat dementsprechend die Reise nach Manchester gar nicht angetreten. Eine Alternative könnte Sadio Mané sein, der jedoch nach seiner Form sucht. In wenigen Minuten herrscht Klarheit.

Sadio Mané vom FC Bayern München könnte gegen Manchester City eine wichtige Rolle zukommen. © Tom Weller/dpa

19.35 Uhr: Manchester City ist für Leroy Sané vom FC Bayern das schwierigste Los in der Königsklasse