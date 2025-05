Mailand statt München? FC Bayern zieht bei Brasilianer wohl den Kürzeren

München - Der FC Bayern hat offenbar ein gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung von Luis Henrique (23) von Olympique Marseille. Ein Champions-League-Finalist scheint den Münchnern jetzt allerdings zuvorzukommen.

Luis Henrique (23, l.) ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt. © CHRISTOPHE SIMON/AFP

Die Rede ist von Inter Mailand. Die Italiener treffen im Endspiel der Königsklasse am 31. Mai auf Paris Saint-Germain und werkeln parallel zur laufenden Saison auch am Kader für die kommende Spielzeit.

Wie Sky berichtet, sollen sich die Mailänder mit dem begehrten Rechtsaußen mündlich geeinigt haben, im Gespräch ist ein Vertrag bis zum Sommer 2030.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer scheint es aber zu geben: Dem Bericht zufolge existiert noch keine endgültige Einigung zwischen den Nerazzurri und der Chefetage von Olympique. Auch die üblichen medizinischen Untersuchungen sollen ausstehen.

Bei den Franzosen hat Henrique noch einen Vertrag bis 2028. In dieser Saison stehen für den schnellen und spielstarken Brasilianer in der Ligue 1 in 33 Partien bislang sieben Tore und acht Vorlagen zu Buche.