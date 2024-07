Zirkzee wechselt nach Manchester, FC Bayern darf sich über mehrere Millionen freuen

München - Es klingelt in der Kasse! Joshua Zirkzee (23) spielt ab der neuen Saison auf der Insel für Manchester United. Durch den Transfer des niederländischen Nationalspielers nach England verdient auch der FC Bayern richtig viel Geld.

Die Münchner veräußerten Zirkzee vor zwei Jahren für acht Millionen Euro an den FC Bologna und sicherten sich seiner Zeit noch eine 50-prozentige Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf.

Das Beste aus Sicht der Verantwortlichen an der Säbener Straße: Die Bayern verdienen an diesem Transfer noch rund stattliche 20 Millionen Euro!

Wie der Verein aus der englischen Premier League am heutigen Sonntag mitteilte, hat der ehemalige Angreifer des Rekordmeisters einen langfristigen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet - mit der Option auf eine Verlängerung um eine Saison.

Nach zwei durchaus starken Jahren in der italienischen Liga will United für den Stürmer eine Ablösesumme zahlen, die sogar knapp über einer in seinem momentanen Vertrag enthaltenen Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro liegt.