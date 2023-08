Tinte trocken: FC Bayern verpflichtet Daniel Peretz

Daniel Peretz (23) unterschrieb beim FC Bayern einen Vertrag bis 2028. © Peter Dejong/AP

Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige beim deutschen Rekordmeister bis zum Sommer 2028.

Peretz spielte bisher beim israelischen Erstligisten Maccabi Tel Aviv. In München bekommt der Keeper nun die Rückennummer 18.

"Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft", erklärte Bayern-Vorstand Jan-Christian Dreesen (55). "In seinen jungen Jahren hat er sein Können nicht nur in nationalen, sondern auch bereits in internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt".

"Es ist der Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Club wie den FC Bayern spielen zu dürfen", sagte Peretz zu seinem Wechsel. "Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt", so der 23-Jährige.