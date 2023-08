Ultimatum für Tottenham? Bayern fordert Kane-Entscheidung

Die britische Zeitung "Telegraph" will erfahren haben, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister die Spurs aufgefordert habe, ein letztes Angebot für den England-Star am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren.

Muss sich Tottenham Hotspur um einen Ersatz für Harry Kane (30) kümmern? © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Eine vorzeitige Verlängerung seines Kontraktes soll der 30 Jahre alte Angreifer ausgeschlossen haben.

Spurs-Eigner Joe Lewis (86) soll wiederum Clubboss Daniel Levy (61) deshalb angewiesen haben, Kane unbedingt jetzt zu verkaufen. Auch Spurs-Trainer Ange Postecoglou (57) hatte sich für eine baldige Entscheidung ausgesprochen.

Die Premier-League-Saison beginnt für die Spurs bereits am 13. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford. Sollte Kane den Club verlassen, müsste sich Tottenham um einen Ersatz für seinen Toptorjäger bemühen.

Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Spielzeit. Die Münchner hätten Kane am liebsten schon beim Supercup am Samstag in einer Woche gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig dabei.