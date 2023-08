2022/23 zu hohe Strafen gezahlt: Verein appelliert an seine Anhänger

Aue - Erzgebirge Aue zeigt klare Kante gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt! Der Vorstand, Aufsichtsrat, Ehrenrat sowie die Geschäftsführung wandten sich vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt mit einer entsprechenden Mitteilung an ihre Anhänger.

So sah es voriges Jahr im September während der Heimpartie gegen den FSV Zwickau aus. Solche Szenen wollen die Verantwortlichen in dieser Saison verhindern. © Picture Point/Gabor Krieg

"Besonders wichtig ist uns die Botschaft, dass Fußball ein friedlicher und toller Sport ist und sich der Verein bisher und auch zukünftig klar zu einem fairen Miteinander, gegen Rassismus, besonders gegen Rechtsextremismus und andere Formen von radikalen Taten, sowie gegen Gewalt positioniert", heißt es in dem Statement.

Das kam in den sozialen Medien gut an, stieß aber auch auf geteiltes Echo. So hätten sich manche Anhänger eine klare Kante gegen jegliche Form von Extremismus gewünscht.

Weiterhin machten die Klubchefs eine Ansage an die Chaoten, die den Veilchen mit ihren Aktionen empfindliche Geldstrafen einbrachten und auf Dauer auch Reputation kosten.

"Wir hoffen sehr, dass sämtliche vereinsschädigende Verhaltensweisen, sowie daraus folgende Strafen der Vergangenheit angehören und wir alle gemeinsam unseren Kumpelverein lautstark, positiv und fair unterstützen und gemeinsam sportliche Erfolge erzielen und feiern können. Alle Handlungen, die dem Verein schaden oder seine Werte verletzen, werden zukünftig noch stärker und konsequenter verfolgt."