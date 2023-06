Aue-Kapitän Männel will schlagkräftigen Kader: "Verantwortliche sind in der Pflicht!"

"Ich bin froh, dass wir die Kurve gekriegt haben. Jeder Einzelne hat viel dafür investiert, am Ende des Tages nicht abzusteigen und den Verein in der 3. Liga zu halten", betont Männel. Die Schwankungen in den Leistungen erklärt er sich auch mit dem Abnutzungskampf, der mit der Aufholjagd im Frühjahr einherging.

Aue war katastrophal mit drei Punkten aus den ersten neun Partien in die Saison gestartet, fing sich unter Interimstrainer Carsten Müller (51) und kehrte unter Pavel Dotchev (57) in ruhigeres Fahrwasser zurück.

Aue-Coach Pavel Dotchev (57). © picture point/Sven Sonntag

Man müsse aber durchaus Konsequenzen daraus ableiten, vor allem, was die Kaderplanung anbelangt. "Jetzt sind ein Stück weit die Verantwortlichen in der Pflicht, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, der in der kommenden Saison ein ruhigeres Leben ermöglicht - in der Trainingsarbeit und an den Wochenenden, zu den Spielen", so der 35-Jährige.

Gegenwärtig sind mit Sean Seitz (21) und Ersatzkeeper Louis Lord (19) erst zwei Neuzugänge fix. Borys Tashchy (29, 6 Tore) konnte gehalten werden. Er ist nach Dimitrij Nazarov (33, 10 Tore) Aues zweitbester Knipser.

Ob Sam Schreck (24) und Erik Majetschak (23) ihre auslaufenden Verträge verlängern, ist noch ungewiss.