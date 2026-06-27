Aue-Keeper Lord verlässt das Erzgebirge und bleibt in 3. Liga

Düsseldorf/Aue - Aue-Urgestein Martin Männel (38) bleibt bei Erzgebirge Aue . Auch Nachwuchs-Keeper Max Uhlig (19) bleibt in der Regionalliga bei den Veilchen. Nur die Zukunft von Keeper Louis Lord (22) war noch offen - bis zum Samstag.

Louis Lord (22) unterschrieb bei Fortuna Düsseldorf einen Zweijahresvertrag. © Fortuna Düsseldorf

Am Sonnabend verkündete der Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf seinen neuen Keeper: Louis Lord. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi freut sich über die Verstärkung durch einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter.

"Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt. Seine Verpflichtung ist für uns ein weiterer Baustein auf der Torwartposition."

Auch Lord ist begeistert: "Die Gespräche mit Samir Arabi und dem Trainerteam waren von Anfang an sehr wertschätzend und voller Energie."