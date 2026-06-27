Aue-Keeper Lord verlässt das Erzgebirge und bleibt in 3. Liga
Düsseldorf/Aue - Aue-Urgestein Martin Männel (38) bleibt bei Erzgebirge Aue. Auch Nachwuchs-Keeper Max Uhlig (19) bleibt in der Regionalliga bei den Veilchen. Nur die Zukunft von Keeper Louis Lord (22) war noch offen - bis zum Samstag.
Am Sonnabend verkündete der Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf seinen neuen Keeper: Louis Lord. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi freut sich über die Verstärkung durch einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter.
"Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt. Seine Verpflichtung ist für uns ein weiterer Baustein auf der Torwartposition."
Auch Lord ist begeistert: "Die Gespräche mit Samir Arabi und dem Trainerteam waren von Anfang an sehr wertschätzend und voller Energie."
Louis Lords Karriere begann beim SV Werder Bremen
Die Karriere des 22-Jährigen begann im Sommer 2015 im Nachwuchs des SV Werder Bremen, wo er ab der U12 sämtliche Jugendmannschaften der Grün-Weißen bis zur U23 durchlief. In dieser Zeit bestritt der Keeper unter anderem neun Länderspiele für deutsche U-Nationalmannschaften.
Im Juli 2023 wechselte der 1,90 Meter große Torhüter dann zu Erzgebirge Aue. Seitdem stand er für die Veilchen unter Vertrag und absolvierte insgesamt 13 Pflichtspiele für Aue. Unterbrochen wurde die Zeit nur durch eine halbjährige Leihe zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers in der Rückrunde der Saison 2024/25.
Seine letzte Partie für Aue absolvierte Lord am letzten Spieltag der vergangenen Saison in Schweinfurt. Die Veilchen verabschiedeten sich an dem Tag mit einem 4:2-Sieg aus der 3. Liga.
Titelfoto: Fortuna Düsseldorf