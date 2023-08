Dotchev lobt Aue-Neuling Seitz: "Kann Schlüsselspieler werden!"

Aue - Sean Seitz (21) strich beim Auftaktsieg gegen den FC Ingolstadt (1:0) viel Lob ein. Kurzfristig für Marvin Stefaniak (28) in die Startelf gerückt, sorgte der 21-Jährige auf der linken Außenbahn vor allem in der ersten Halbzeit für mächtig Betrieb.

Dem Fußballlehrer imponierte vor allem auch die Unbekümmertheit des Youngsters: "Zu Hause vor so vielen Zuschauern zu spielen, hat er noch nicht gehabt. In der Vorbereitung hat er es schon oft gezeigt und heute bestätigt. Mit ihm werden wir noch viel Spaß haben."

Sean Seitz (21, r.) war gerade in der ersten Hälfte nicht zu halten, auch vom erfahrenen Lukas Fröde (28) nicht. Aues Neuzugang gefiel auf Anhieb. © picture point/Sven Sonntag

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Kapitän Martin Männel (35), der zugleich einen Seitenhieb an all jene verteilt, die den Transfer von Viertligist Aalen einst müde belächelten.

"Er war unser erster Neuzugang, noch in der letzten Saison", erinnert sich Männel an den März zurück: "Alle haben so ein bisschen geguckt und gefragt: 'Von Aalen? Hm, mal gucken, was er so draufhat.' Ich muss sagen, das ist ein hochbegabter Junge. Heute hat er nur im Ansatz gezeigt, was er zu leisten imstande ist, aber eine extrem gute Leistung gezeigt."

Seitz' Debüt wurde allseits beklatscht. Darauf ausruhen sollte sich der pfeilschnelle Offensivmann allerdings nicht. Will er auch gar nicht. "Für mich gilt es jede Woche hart zu arbeiten und das dann auf den Platz zu bringen", betont Seitz.