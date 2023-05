FCE mit spätem 3:3 bei Schlusslicht Bayreuth - Dotchev ist "erleichtert über den Punkt"

Bayreuths Edwin Schwarz und Aues Boris Tashchy versuchen, an den Ball zu kommen. © picture point/Sven Sonntag

Coach Pavel Dotchev hatte vor der Partie noch betont, man dürfe nicht "mit Pauken und Trompeten untergehen". Aue, das gegenüber dem 0:3 gegen Ingolstadt mit vier Änderungen in der Startelf begann, kam zunächst besser in die Partie und ging in der 39. Minute nach butterweicher Flanke von Anthony Barylla durch Marvin Stefaniak verdient in Führung.



Diesen Vorsprung schenkten die Gäste kurz nach Wiederanpfiff komplett her. Markus Ziereis besaß auf der rechten Seite zu viele Freiheiten und fand Christoph Fenninger (49.), der zunächst an FCE-Keeper Martin Männel scheiterte, im Nachsetzen aber per Kopf erfolgreich war.

Nur Sekunden später schickte Tobias Weber den Torschützen, der alleine auf Männel zulief und diesen verlud - (50.) - 1:2. Eroll Zejnullahu (79.) erhöhte für die bereits als Absteiger feststehenden Bayreuther.