Huth trifft doppelt beim Aue-Testspiel: Aber wo war Sijaric?

Elias Huth (26, r.) konnte im Test gegen Meuselwitz Selbstvertrauen tanken. Er köpfte zweimal für seine Farben ein.

FCE-Trainer Pavel Dotchev (57) ließ seine zweite Reihe ran. So lief zum Beispiel Winter-Neuzugang Kilian Jakob (25) erstmal von Beginn an auf. Er zog sich nach seiner Ankunft in Aue gleich einen Sehnenanriss zu und fiel lange aus. Beim 2:1 gegen Essen am 11. März wurde er für die letzten 18 Minuten eingewechselt.

In der zweiten Hälfte durften die zuletzt ebenfalls verletzten Ulrich Taffertshofer (31) und Steffen Nkansah (26) wieder spielen. Auch Anthony Barylla (25), der in Meppen aus der Kalten nach drei Monaten Verletzungspause ins kalte Wasser springen musste, kam zum Zug.

"Gerade für sie alle war das wichtig, dass sie Spielpraxis sammeln konnten, in den Rhythmus kommen", so FCE-Trainer Pavel Dotchev nach dem Spiel. Neuen Mut konnte auch Huth schöpfen. In der Liga kommt der Torjäger maximal als Joker ins Spiel, getroffen hat er für die Veilchen noch nicht.

Am Dienstag köpfte er zweimal ein und sorgte so für den Sieg der zweiten Garnitur. "Ich freue mich für ihn", so der Trainer, der mit der zweiten Hälfte zufrieden war.

"Es war zu erwarten, dass wir anfangs Probleme haben werden, weil die Abläufe noch nicht stimmten. Das war alles zu hektisch. Der zweite Durchgang war deutlich besser."