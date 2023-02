Trotz Schnee und Wind: Aue kann heute spielen

Bereits beim Spiel gegen SpVgg Bayreuth im Januar sorgten zahlreiche Helfer für einen schneefreien Platz - auch während des Spiels. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Verantwortlichen trafen sich gegen 8 Uhr im Erzgebirgsstadion, um die Lage abzuschätzen. Bereits am Samstagvormittag hatte es in Aue angefangen zu schneien. Zehn Zentimeter kamen bis in die frühen Abendstunden runter. Auch in der Nacht schneite es weiter.

Das große Problem war dabei nicht zwingend das Grün im Stadion, sondern die Zufahrtsstraßen, die durch böigen Wind immer wieder zugeweht wurden. Die nahe liegende A72 war zum Beispiel stundenlang wegen der Schneefälle gesperrt. Auch die Wege zum Stadion waren betroffen. Dennoch gelang es, die meisten Wege rund um das Stadion freizuräumen. Das Spielfeld räumten am Vormittag zahlreiche fleißige Helfer.

Zwar sind bis zum Nachmittag weitere Schneefälle angekündigt, zudem warnt der Deutsche Wetterdienst vor verbreiteter Straßenglätte, dennoch entschieden sich die Verantwortlichen in Abstimmung mit Schiedsrichter Mitja Stegemann dazu, die Partie wie geplant durchzuführen.

Der FCE bittet aber darum, bei der Anreise genügend Zeit einzuplanen und auf dem gesamten Stadiongelände auf die winterlichen Bedingungen achten und vorsichtig sein. Der Anton-Günther-Platz ist nutzbar und damit auch der kostenlose Bus-Shuttle-Service möglich.