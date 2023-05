Unterirdische Leistung von Aue gegen Ingolstadt beim letzten Heimspiel

Aue lud Ingolstadt regelrecht ein. Omar Sijaric vertändelte das Leder im Vorwärtsgang und wieder ging es schnell. Costly besaß auf der rechten Außenbahn viel Platz, fand Tobias Bech am Fünfer - 0:2 (25.).

Was auf die Ohren gab es weiterhin durch den lautstarken Support von den Rängen. Und dann gab's den Satz heiße Ohren von den Schanzern, die den Partycrasher spielten. Visar Musliu fing eine Eingabe von Marvin Stefaniak ab und die aufgerückten Veilchen liefen in den Konter. Bei Marcel Costlys Eingabe blieb Moussa Doumbouya weg, sodass der Ball im Rückraum beim besser postierten Patrick Schmidt landete - 0:1 (23.).

Es sollte eigentlich ein "Sportfest für die Fans" sein. Zumindest die Anhänger taten ihr Möglichstes dafür, den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Los ging's bereits am Vormittag mit einem Fanmarsch, an dem sich laut Vereinsangaben circa 750 Anhänger beteiligten.

Die Ingolstädter standen auch vor dem 0:2 sehr frei, Männel war gegen Bech chancenlos. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Gedanklich schien mancher schon bei der anschließenden Fanparty zu sein. Tim Danhof ließ sich vom bulligen Doumbouya am Strafraum ganz leicht abkochen, der mittig auf Bech legte - 0:3 (32.)!

Bei allem, was rund um die Partie auf die Beine gestellt wurde, war die Leistung in der ersten Halbzeit unterirdisch.

Coach Pavel Dotchev watschte seine Elf entsprechend mit einem vierfachen (!) Wechsel ab. Ulrich Taffertshofer, Franco Schädlich, Maximilian Thiel und Erik Majetschak ersetzten Sam Schreck, Marco Schikora, Omar Sijaric sowie Borys Tashchy.

Besserung in Sicht? Denkste! Dominik Franke spielte zentral auf Schmidt (50.), der diesmal am Pfosten scheiterte. Ingolstadt schaltete in den Verwaltungsmodus und hatte selbst danach gegen ganz harmlose Veilchen nichts zu befürchten. Die Fans quittierten den schwachen Auftritt nach Abpfiff mit vereinzelten Pfiffen.