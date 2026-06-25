Zwei Youngster für die Veilchen?

Aue - 13 Neuzugänge und vier Spieler, darunter zwei Torhüter, aus dem alten Kader: Beim FC Erzgebirge ist noch Luft. Zwei Talente könnten jetzt dazukommen und die Veilchen verstärken: Linus Queißer (22) von Eintracht Braunschweig und Leon Prosche (19) vom 1. FC Union Berlin.

Linus Queißer (22, l.) bringt ordentlich Torgefahr mit. © Imago/Matthias Koch

Dass Aue weiter sucht, das verriet Präsident Thomas Schlesinger (53) bereits vor dem Trainingsauftakt. "Drei bis vier Stellen wollen wir noch offen lassen", sagte er. Die ersten beiden wären mit dem Duo zu.

Queißer soll am Sonntag bereits im Stadion gewesen sein und habe sich dort alles angeschaut. Dürfte ihm rein von der Stimmung her gefallen haben. Der 22-Jährige hat zwei Zweitligaspiele für Braunschweig in seiner Vita stehen. Viel wichtiger für die Auer Entscheidungsträger: Er war im Vorjahr an den SV Babelsberg ausgeliehen, schoss in der Regionalliga Nordost elf Tore und bereitete drei vor.

Das Arbeitspapier von Queißer läuft in Braunschweig noch bis 2027, er kann also nicht noch einmal verliehen werden, es sei denn, die Eintracht verlängert den Vertrag des Stürmers.

Möglich ist auch, dass sich Aue mit dem Zweitligisten einigt und ihn aus seinem Vertrag herauskauft. Da soll eine kleine bis mittlere fünfstellige Summe im Raum stehen.