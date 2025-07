1. FC Magdeburg muss bei XXL-Test gegen Zürich einstecken

FCM-Neu-Trainer Markus Fiedler (39, 3.v.l.) sieht nach einer Testspiel-Niederlage Optimierungsbedarf. © Hendrik Schmidt/dpa

Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Wörishofen waren die Magdeburger in dem XXL-Test über 4x30 Minuten im Stadion von Mindelheim lange Zeit harmlos in der Offensive, kassierten die Gegentreffer bereits in der ersten Stunde nach Fehlern im Spielaufbau.

Neil Volken (8. Minute) und Emmanuel Umeh (36.) nutzten diese konsequent.

Neu-Trainer Markus Fiedler (39) machte beim Kontrahenten Geschwindigkeitsvorteile aus, die vor allem einen fortgeschrittenen Fitnesszustand geschuldet waren.

"Die fehlende Frische nach dem intensiven Trainingslager war unseren Spielern anzumerken. Körperlich haben wir noch Optimierungsbedarf, müssen da zulegen", sagte der Coach.