1. FC Magdeburg: Vor 50 Jahren waren sie an der Spitze

Es war eine magische Nacht für den DDR-Fußball und den 1. FC Magdeburg. Ein Eigentor und ein Treffer von Wolfgang Seguin (78) besiegelten an jenem 8. Mai 1974 im legendären "De Kuip" von Rotterdam den ersten und einzigen Sieg einer DDR-Clubmannschaft in einem europäischen Cup-Wettbewerb.

Heinz Krügel wurde 1921 in Zwickau geboren und verstarb 2008 in Magdeburg . Er war einer der erfolgreichsten Fußballtrainer in der DDR.

"Heinz Krügel konnte eine Mannschaft mit seinen Reden mitreißen, motivieren. Bei dem habe ich selbst geglaubt, Weltklasse zu sein, so überzeugend ist er aufgetreten. Er hat jedem vor dem Spiel gesagt, was seine Stärken sind und daran erinnert, diese auszuspielen", berichtet Wolfgang Seguin von der Spielvorbereitung und nennt ein Beispiel:

Die gesamte Mannschaft des DDR-Fußballpokalsiegers 1. FC Magdeburg, auf einem undatierten Archivfoto. © Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bilder, die in der Nacht des Erfolges in die Welt gingen, zeigten glückselige FCM-Spieler in weißen Bademänteln auf der Ehrenrunde. "Die haben wir bekommen, weil es so kalt und regnerisch war", berichtet Seguin.

Aber: Nach der Feier mussten sie wieder abgegeben werden. "Ich habe versucht, meinen in die Tasche zu packen, aber es hat nicht geklappt. Ich weiß aber, dass am Ende zwei fehlten. Wer die mitgenommen hat, weiß ich bis heute nicht", sagt Seguin.

Gefeiert wurde im Teamhotel an der Nordsee. Der Hotelchef sei ein Fußballverrückter gewesen, der die Sause wohl auch gesponsert habe. "Wir waren ja nur etwa 30 Leute, eingedeckt war aber für 80", erinnert sich der heute 78-Jährige.

Die Siegprämie konnte zum Bezahlen der Feier nicht herangezogen werden, weil der Deutsche Fußball-Verband der DDR in Person seines Präsidenten Günther Schneider das Geld sofort einkassierte und zur Finanzierung des Trainingslagers der DDR-Auswahl vor der WM in Schweden nutzte.

Aus diesem Grund konnten auch die Magdeburger WM-Kandidaten Sparwasser, Pommerenke, Hoffmann, Seguin und Tyll nicht so ewig mit feiern, denn bereits am 9. Mai mussten sie früh gen Schweden aufbrechen und verpassten somit auch den Empfang in der Heimat.

Als Prämie gab es für jeden Spieler 5000 DDR-Mark und ein Auto - allerdings musste das jeder selbst zahlen. Nur 13 Jahre warten musste man nicht darauf.

Zudem ist Seguin eine nette Begebenheit im Gedächtnis geblieben. "Ich bin in den frühen Morgenstunden noch mal hinten runter. Da standen Krügel und der damalige Clubvorsitzende an der Bar und tranken Cognac. Und Krügel fragte: "Na Wolfgang, auch mal einen probieren?". So hatte ich Krügel noch nie erlebt", erzählt Seguin.