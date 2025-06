Es ist offiziell: Magdeburg-Trainer Titz wechselt zu Hannover 96

Alles in Kürze

Vor seiner Zeit in Magdeburg hatte Christian Titz (54) unter anderem den Hamburger SV betreut. © Soeren Stache/dpa

"Er bringt eine sehr klare Philosophie mit und steht für einen Fußball, den wir bei Hannover 96 sehen wollen: mutig, intensiv und nach vorne orientiert", sagte Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann über den 54-Jährigen.

Mit Titz kommt Co-Trainer André Kilian (38) in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Lars Barlemann werde weiter zum 96-Trainerteam gehören, hieß es in der 96-Mitteilung.

Titz arbeitete viereinhalb Jahre in Magdeburg und führte den früheren Europapokalsieger in dieser Zeit aus dem Abstiegskampf der 3. Liga in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga.

Diese Kontinuität und seinen offensiven Spielstil soll er nun auch in Hannover einbringen.