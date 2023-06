Hammer! Ex-Dynamo Ahmet Arslan wandert die Elbe nach Magdeburg!

Elbabwärts beim 1. FC Magdeburg hat Ahmet Arslan eine neue Heimat gefunden. © PR 1. FC Magdeburg

"Es war ein unfassbar geiles Jahr. Ich werde das niemals vergessen und kann sagen, das war die schönste Saison meiner Karriere", hatte Arslan nach seinem letzten Spiel für Dynamo gesagt. "Ich werde irgendwann eine Entscheidung treffen, und muss schauen, was für mich und meine Familie das Beste ist."



Am frühen Freitagabend war sie dann wohl endgültig gefallen - sicherlich zur großen Freude in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Denn da verkündete der FCM den Transfer-Coup.

"Ahmet bringt eine enorme Abschluss-Qualität mit und wird unser Offensivspiel bereichern. Zuletzt in Dresden hat er gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Das möchte er jetzt auch in der 2. Liga bei uns beweisen", freute sich Geschäftsführer Otmar Schork (65).

Zurecht, denn bei Dynamo hatte Arslan in der vergangenen Saison seine ganze Qualität unter Beweis gestellt. 25 Tore (und neun Vorlagen) in 36 Spielen waren eine beeindruckende Bilanz und am Ende fast noch rekordträchtig.