"Mit Nervosität schlägt man keinen HSV": Idol Sparwasser sorgt sich um abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg!

Magdeburg - Das Spiel gegen den Hamburger SV will Jürgen Sparwasser (75) nicht verpassen. Das Idol vom 1. FC Magdeburg wird an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sich selbst ein Bild vom abstiegsbedrohten FCM machen.

Allerdings habe er zuletzt ein verunsichertes Team wahrgenommen. "Mit Nervosität schlägt man keinen HSV. Und wenn wir in Rückstand geraten, dann wird es noch schwerer. Ich hoffe, dass es anders kommt", sagte der Siegtorschütze vom legendären 1:0 der DDR-Auswahl bei der Fußball-WM 1974 gegen die BRD.

"Nach Hamburg gibt es noch fünf Spiele. In Rostock, gegen Osnabrück und in Kaiserslautern geht es gegen direkte Mit-Abstiegskandidaten. Dann kommt Greuther Fürth. Und zum Abschluss geht's nach Düsseldorf, die am letzten Spieltag den Aufstieg perfekt machen könnten. Wenn ich auf dieses harte Restprogramm schaue, dann muss ich auch den Gedanken zulassen, dass wir zu den Teams gehören könnten, die es vielleicht nicht schaffen."