Neuer Offensivspieler: 1. FC Magdeburg holt sich 19-jährigen Hannoveraner

Offensivspieler Nick Meier (19) kommt von Hannover 96 zum 1. FC Magdeburg.

Für die kommende Saison holt sich der Verein an der Elbe einen 19 Jahre alten Offensivspieler. Nick Meier kommt von der zweiten Mannschaft von Hannover 96 in den Kader hinzu. Dort kam er 13 Mal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Vor 11 Jahren wechselte er vom HSC Hannover zu den 96ern. Er durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften. Darunter war er Teil der Mannschaft in der U-17 und U-19-Bundesliga.

Bei letzterer absolvierte er 23 Spiele, schoss dabei drei Tore und sorgte für vier Vorlagen.

"Nick ist ein junger, talentierter Spieler, in dem wir das Potenzial sehen, dass er bei uns den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann. Aufgrund einer Verletzung kam er in der vergangenen Saison auf 13 Einsätze in der 3. Liga", teilte FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork (67) mit.