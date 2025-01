Probetraining mit Erfolg: Magnus Baars (18) wird Profi beim 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Das Trainingslager in Side ( Türkei ) hat bei Spielern und Mannschaft Wirkung gezeigt. Der 1. FC Magdeburg holt sich dadurch einen neuen Profispieler ins Team.

Cheftrainer Christian Titz (53, l.) und FCM-Geschäftsführer Otmar Schork (67, r.) gratulierten Magnus Baars (18, M.) zum Profivertrag. © 1. FC Magdeburg

Denn der 18 Jahre alte Magnus Baars war ebenfalls vor Ort und hat Trainer sowie die Vereinschefs mit seinen Leistungen überzeugt.

Zuvor spielte er in der U-19-Nachwuchsliga. Dort erzielte er für den FCM in der Vergangenheit 13 Tore und eine Vorlage in elf Spielen.

Der in Berlin Geborene wuchs in Klein Ammensleben bei Haldensleben (Landkreis Börde) auf und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des Clubs.

"Magnus ist ein junger und talentierter Spieler mit viel Potenzial, der über unser NLZ bisher gut ausgebildet wurde. Er wird mit uns die nächsten Entwicklungsschritte im Aktivenbereich gehen, auf hohem Niveau trainieren und über die U-23-Mannschaft die nötige Spielpraxis erhalten", sagte FCM-Geschäftsführer Otmar Schork (67).