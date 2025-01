Sensationelles 5:0! 1. FC Magdeburg testet gegen Südkorea

Der FCM war zwar zumeist überlegen, der verdiente Führungstreffer fiel allerdings erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als El Hankouri auf Vorlage von Baris Atik traf.

Am 10. Januar testet der FCM zum Abschluss des Camps doppelt: gegen Ligakonkurrent Hannover 96 und Dynamo Kiew. Danach geht es am 19. Januar in der 2. Liga gegen Elversberg weiter.