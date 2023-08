Elias Saad will über den FC St. Pauli in die Nationalmannschaft

Elias Saad (23) hat sich beim FC St. Pauli binnen eines halben Jahres in den Vordergrund gespielt. © IMAGO / Thomas Frey

Nach seinem Wechsel brauchte der 23-Jährige ein wenig, um sich an das Profi-Geschäft zu gewöhnen. Er trainierte zwar beim Zweitliga-Team mit, musste aber regelmäßig in der U23 ran. "Ich brauchte da ein bisschen Geduld", gab Saad in einer Medienrunde zwischen den Trainingseinheiten am Mittwoch zu.

Doch mit harter Arbeit und dem Vertrauen von Trainer Fabian Hürzeler (30) hat er eine steile Entwicklung genommen, die noch lange nicht am Ende zu sein scheint.

"Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht", erklärt der gebürtige Hamburger. Ab und an müsse er sich deshalb auch nochmal kneifen. "Ich versuche es nicht normal werden zu lassen, sondern es immer wieder als etwas Besonderes zu sehen."

Selbst als er mit den Verantwortlichen erstmals im September 2022 in Kontakt stand, war für ihn alles surreal. "Ich konnte das gar nicht glauben", sagte Saad.

Erst als die Gespräche ernster wurden, wurde ihm klar, dass er sich seinen Traum vom Profi-Fußball doch noch erfüllen kann. "Es war was Besonderes für so einen Verein eventuell spielen zu dürfen", beschrieb er. "Ich konnte nicht schlafen, weil ich geträumt habe, wie es sein würde, hier zu spielen."