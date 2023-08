Ex-HSV-Star Diekmeier spielt Ex-St.-Pauli-Profi Otto fiesen Streich

Der ehemalige HSV-Star Dennis Diekmeier (33, r) hat Ex-St.-Pauli-Profi David Otto (24) in der Kabine des SV Sandhausen einen üblen Streich gespielt. © IMAGO / foto2press

Auch wenn sie gemeinsam das Ziel verfolgen, so spielt die Vergangenheit der beiden Profis mit Sicherheit eine große Rolle.

Diekmeier spielte acht Jahre lang beim Hamburger SV, David Otto zwei beim FC St. Pauli. Die Rivalität der beiden Vereine ist nun bis in die Kabine von Sandhausen vorgedrungen, wie ein Video des 33-Jährigen auf Instagram zeigt. Denn der Ex-HSVer nahm den früheren Kiezkicker aufs Korn.

In einer Story ist zu sehen, wie sich Diekmeier an den Schuhen von Otto zu schaffen macht und daraus eine Socke, auf der das St.-Pauli-Logo zu sehen ist, zieht. Und für den Rechtsverteidiger gibt es nur ein Ziel: den Mülleimer!

Treffsicher versenkt er die Socke darin und verlinkte Otto in seiner Story. Dazu schrieb er: "Falls du deine Socken suchst."

Wie der 24-jährige Angreifer auf den Streich reagierte, ist nicht bekannt. Nachschub scheint aber bereits unterwegs zu sein. Otto selbst postete ein Video in seiner Instagram-Story, in dem ein Regal mit St.-Pauli-Socken und eine Hand zu sehen ist, die ein Paar greift. Darunter steht geschrieben: "You'll Never Walk Alone."