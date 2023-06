Wechsel nach nur einem Jahr: Betim Fazliji verlässt FC St. Pauli wieder

Betim Fazliji (24) verlässt den FC St. Pauli bereits wieder. © Gregor Fischer/dpa

Die beiden Vereine haben sich nun über den Wechsel verständigt, wie der FC St. Pauli am Mittwochmorgen mitteilte.

Nach nur einem Jahr kehrt der 24-Jährige dem Millerntor den Rücken und wird in der kommenden Saison wieder für den Schweizer Erstliga-Verein auf dem Platz stehen.

Über die Ablösebedingungen vereinbarten die Vereine Stillschweigen, heißt es.

Für den Hamburger Verein bestritt der Defensivkicker in der vergangenen Saison insgesamt 19 Partien in der 2. Bundesliga sowie zwei weitere Spiele im DFB-Pokal. Zuvor hatte er in seiner Zeit beim FC St. Gallen im Jahr 2019 den Sprung vom Nachwuchs- in den Profi-Bereich geschafft.

Für den Erstligisten aus der Schweiz hatte Fazliji in den folgenden drei Jahren 97 Pflichtspiele absolviert, in denen er insgesamt fünf Tore schoss und eins vorlegte.