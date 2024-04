FC St. Pauli: Fast wäre Eric Smith nicht am Millerntor gelandet

Hamburg - Zum Glück! Um ein Haar wäre Eric Smith (27) im Januar 2021 nicht beim FC St. Pauli gelandet, sondern in Griechenland.

Wie der Schwede im Interview mit Transfermarkt.de schilderte, war er schon auf dem Weg in den Süden. "Als ich dort angekommen war, hat mich mein Berater angerufen und mir gesagt, ich würde doch nicht dorthin gehen, sondern zu St. Pauli", erinnerte sich Smith zurück.

Selbst der Blick auf die Tabelle schreckte ihn nicht ab. Die Kiezkicker stand mit lediglich neun Punkten aus 14 Spielen auf Platz 17. "Es sah nicht berauschend aus", gab er zu. Dennoch entschied sich der 27-Jährige für einen Wechsel ans Millerntor.

"Es sollte nur eine Leihe werden und wir würden schauen, was passiert", lautete seine Devise. Bei seiner Ankunft war er sehr beeindruckt, auch wenn er über den Verein nicht viel wusste. "Als ich mehr erfahren habe, war es unglaublich", erklärte er.

Und schnell wurde Smith klar, dass er länger in Hamburg bleiben möchte. "Weil ich mich damit identifizieren kann, wie man hier denkt und welche Art von Fußball man spielt", begründete er seine Meinung. Dazu kommt, dass er und seine Familie sich in der Hansestadt sehr wohlfühlen. "Ich glaube, es war eine gute Entscheidung meines Beraters, den Deal in Griechenland nicht abzuschließen", sagte er mit einem Lachen.