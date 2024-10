FC St. Pauli holt neuen Ersatztorwart

Eric Oelschlägel (29) spielt ab sofort für den FC St. Pauli. © FC St. Pauli

Die Kiezkicker können ab sofort auf Eric Oelschlägel (29) setzen, teilte der Klub am Mittwoch mit. Zuletzt spielte der 29-Jährige bis zum Sommer für den niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Danach war er vereinslos.

Vor seiner Zeit beim FC Emmen war Oelschlägel in der niederländischen Eredivisie für den FC Utrecht aktiv. In Deutschland stand er unter anderem im Tor der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund sowie der Reserve des SV Werder Bremen. Insgesamt hat er 36 Einsätze in der Eredivisie und 67 Einsätze in der 3. Liga absolviert.

Mit dem Transfer reagiert der FC St. Pauli auf die langfristigen Ausfälle mehrerer Torhüter.

"Mit Eric haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann", sagte Sportchef Andreas Bornemann (53). Oelschlägel kenne das hohe Niveau durch seine Stationen in den Niederlanden und bringe die nötige Ruhe und Routine mit, die die Kiezkicker derzeit im Tor brauchen. "Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein wird."